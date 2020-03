Pour faire face à la pandémie du coronavirus, les autorités ont mis en place un numéro vert (35 35) afin de permettre aux populations de signaler tout cas suspect ou avéré pour une meilleure prise en charge. Ce qui est une très bonne chose en soi. Seulement, on fait le constat qu’il est très difficile de se renseigner audit numéro ; tant la ligne est constamment occupée. Conséquence, vous pouvez passer un ou deux jours à tenter sans succès. Face à cette situation, n’y a-t-il pas lieu de multiplier les numéros verts afin de permettre une plus large audience ? En tout cas, plus tôt on le fera, mieux cela vaudra au risque que certains patients, faute de pouvoir renseigner le numéro, ne finissent par succomber clandestinement à leur mal.

Issa SIGUIRE