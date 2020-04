La scène se déroule au bord d’une rue à Ouagadougou. Pour payer un masque, un client en a essayé trois pour finalement s’acheter le quatrième et cela, avec la complicité passive du vendeur. Or, le risque est grand de contaminer d’autres clients si le premier est porteur du Covid-19. Voyez-vous ? C’est le lieu d’attirer l’attention des uns et des autres sur les risques qu’ils encourent en essayant les masques. Le mieux, c’est de prendre toujours le soin de laver son masque avant de le porter, s’il est de qualité et non jetable.

Frédéric TIANHOUN

(Collaborateur)