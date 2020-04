De plus en plus, bien des travailleurs, le soir venu, se donnent la peine de faire du sport. Ce qui est une très bonne chose en soi d’autant que cela permet de maintenir l’organisme en bonne santé. Mais dans un quartier comme Ouaga 2000, la pratique du sport n’est pas sans risque. Car, depuis quelque temps, il y a des jeunes qui, roulant à motos, profitent de l’approche des heures du couvre-feu, pour dépouiller certains « sportifs » de leurs biens (téléphones portables en main par exemple) et s’évanouir dans la nature. C’est le lieu donc d’attirer l’attention des uns et des autres sur la nécessité de laisser le portable et ou le sac-à-main à la maison quand ils sortent pour faire du sport. Cela pourrait leur éviter certaines surprises désagréables de petits délinquants qui infestent les rues de Ouaga 2000, la nuit tombée.

Boureima KINDO