« L’infodémie » ! C’est par ce néologisme que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) désigne les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux depuis que le coronavirus a atteint toutes les contrées du monde entier. En tout cas, pendant que les dirigeants et le personnel soignant sont à pied d’œuvre, les lanceurs de fausses alertes, eux aussi, ne chôment pas comme s’ils voulaient en rajouter à la galère des populations. Tant et si bien qu’ils passent leur temps à publier des informations alarmantes. Voyez-vous ? C’est le lieu d’appeler les uns et les autres à la prudence et au discernement. Car, pour paraphraser Gaston Bachelard, on peut dire que « les réseaux sociaux pensent mal; ils ne pensent pas ». A méditer donc !

Boundi OUOBA