Le Conseil des ministres, en sa séance du 16 avril 2020, a adopté un plan de riposte en vue d’assurer la continuité des cours dans les différents établissements scolaires. Ce qui est une bonne chose en soi en ce sens que ce plan permettra, du moins on l’espère, de sauver l’année scolaire durement perturbée depuis l’avènement du Covid-19 dans notre pays. Seulement, quand on connaît les effectifs pléthoriques dans certaines classes, on ne peut que nourrir de sérieuses appréhensions quant au respect des mesures barrières. Et ce n’est pas tout. Comment rendre obligatoire le port du masque dans les crèches, par exemple, où tout ou presque, amuse les tout-petits ? La question reste posée.

Issa SIGUIRE