Depuis peu, l’on assiste à un bras de fer ouvert entre l’Exécutif et le judiciaire, consécutif aux retenues sur salaires pour fait de grève. Toute chose qui n’est pas sans conséquence surtout quand on sait que nous traversons un contexte difficile marqué par une remise en cause permanente de l’autorité de l’Etat. C’est pourquoi il y a lieu d’appeler les deux parties à la retenue et à la pondération pour qu’ensemble, nous puissions sauver ce qui peut encore l’être. Ce n’est tout de même pas trop demander, surtout qu’il s’agit là de sauver l’Etat de droit menacé.

Boureime KINDO