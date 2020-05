A l’entrée de certains marchés de Ouagadougou, on voit installés des lave-mains avec, à côté, du savon. Cet effort est à mettre à l’actif des autorités communales qui bénéficient souvent de l’accompagnement de certaines bonnes volontés. Mais le constat est que très peu de personnes se préoccupent du respect des mesures d’hygiène consistant à se laver les mains aussi bien à l’entrée qu’à la sortie des marchés. Si fait qu’ils ignorent royalement ces dispositifs acquis à coup de milliers de F CFA. On oublie volontiers le port obligatoire du masque dont certains se moquent éperdument. Vivement que les uns et les autres se ressaisissent ! Car, il s’agit là d’une question de santé publique qui requiert une prise de conscience individuelle et collective.

Boureima KINDO