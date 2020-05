Avec la saison des pluies qui s’installe petit à petit, s’il y a quelque chose qui s’achète comme de petits pains dans les campagnes, ce sont les herbicides et les pesticides. Cela n’a rien de mauvais d’autant que ces produits permettent aux agriculteurs de lutter contre les insectes et les herbes qui envahissent parfois leurs champs. Mais là où le bât blesse, c’est que depuis peu, l’on assiste à une utilisation anarchique de ces produits dangereux au point que cela pose un véritable problème de santé publique. On oublie volontiers la menace qu’ils représentent pour l’éco-système. Les autorités compétentes sont donc interpellées.

Frédéric TIANHOUN (Collaborateur)