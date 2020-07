L’opération d’enrôlement en vue de la révision de la liste électorale, est actuellement en cours à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, respectivement dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins. Mais on a l’impression que cela ne semble pas emballer les Ouagalais et Bobolais qui, comme d’ordinaire, préfèrent aller boire leur bière et manger leurs poulets braisés, que d’aller se faire enrôler. Or, les élections constituent une étape tellement importante dans la vie d’une nation, qu’il serait nécessaire que chaque Burkinabè en âge de voter, dispose d’une carte d’électeur. Car, ne l’oublions pas. Aussi minime soit-elle, notre voix compte.

Boundi OUOBA