Aujourd’hui, 14 juillet 2020, débute l’administration des épreuves des examens scolaires tels que le Certificat d’études primaires (CEP) et le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) sur toute l’étendue du territoire national ou du moins dans les zones encore sous contrôle des Forces de défense et de sécurité (FDS). Tout en souhaitant bonne chance à tous les candidats, il y a cependant lieu de les appeler à la vigilance. Car, très souvent, certains candidats, dans la précipitation, oublient leurs documents d’identité et se voient ainsi refuser l’accès à la salle de composition. C’est pourquoi, dès la veille de chaque composition, il faut s’assurer que tous les documents importants sont soigneusement rangés quelque part.

Boureima KINDO