On fait le constat que pour avoir accès à certains services publics ou privés, l’usager n’est pas soumis à un contrôle approfondi. Il lui suffit seulement de remettre sa pièce d’identité à la guérite et on lui ouvre grandement les portes. Par ces temps d’insécurité, cette manière de faire n’est pas sans risques. Car, un usager de mauvaise foi peut s’introduire dans un service avec une arme ou des explosifs et commettre l’irréparable. C’est pourquoi il y a lieu de revoir les dispositifs de contrôle pendant qu’il est encore temps. Car, comme vous le savez, les terroristes exploitent soigneusement toutes nos failles.

La Rédaction