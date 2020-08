L’évasion de personnes soupçonnées d’être atteintes du coronavirus, prend de l’ampleur. En effet, plus d’une dizaine de cas ont été enregistrés à Houndé et à Banfora dans la première semaine du mois d’août 2020. L’attitude de ces fuyards contribue énormément à annihiler les efforts déployés par les autorités sanitaires burkinabè dans la lutte contre la pandémie qui continue de faire des ravages. C’est pourquoi face à cette situation, il urge de redoubler de vigilance et d’envisager des mesures coercitives pour mettre fin à ces comportements inciviques. Mais en attendant, les fugitifs doivent être retrouvés et mis sous traitement y compris tous les cas contacts.

Mamadou TRAORE (Correspondant)