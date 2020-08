A l’occasion de la Journée internationale de l’arbre (JNA), plusieurs plants ont été mis en terre. Ce qui est une très bonne chose en soi au regard du réchauffement climatique de plus en plus manifeste. Toutefois, on fait le constat qu’une fois plantés, ces arbres sont abandonnés à eux-mêmes si fait que certains d’entre eux n’atteignent même pas leur premier anniversaire, saccagés qu’ils sont par des animaux en divagation. D’où la nécessité d’un suivi, pour autant que l’on ne veuille pas voir constamment nos efforts annihilés.

Issa SIGUIRE