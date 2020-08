L’information est de la Gendarmerie nationale. Les malfrats ont développé une nouvelle technique qui peut faire beaucoup de victimes. En effet, ils projettent des œufs sur le pare-brise de votre véhicule. Et gare à vous si vous commettez l’erreur d’utiliser l’essuie-glace après avoir vaporisé de l’eau. Cela bloquera totalement la vision et vous exposera davantage puisque vous serez contraint de vous arrêter. Voyez-vous ? Il faut faire preuve de prudence. Car, tout se passe comme si les criminels innovent au fur et à mesure que les limiers découvrent leurs stratégies.

Boundi OUOBA