S’il y a une personnalité bien connue pour sa ponctualité à jamais démentie, c’est bien Simon Compaoré. Ce dernier n’est certainement pas le seul puisqu’il existe d’autres hauts responsables burkinabè qui ne font pas non plus dans la dentelle. Mais à côté de ces bons exemples, il y en a aussi de mauvais qui ne font aucun effort pour être à l’heure. Tant et si bien qu’ils arrivent chaque fois en retard quand ils sont invités à une cérémonie. En la matière, ils ont acquis une triste réputation. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Car, un bon dirigeant digne de ce nom, ne doit pas faire attendre les autres pendant longtemps.

Boundi OUOBA