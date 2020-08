C’est un drame silencieux qui se joue actuellement dans certaines contrées de la région de l’Est, en l’occurrence dans la Kompienga, la Komondjari et la Tapoa, pour ne pas les nommer. En effet, il ressort que les terroristes ont développé un nouveau mode opératoire. En effet, profitant des plantes en hauteur, ils rejoignent certains paysans dans leurs champs et procèdent à des exécutions sommaires. Voyez-vous ? Les choses semblent aller de mal en pis tant et si bien que les Forces de défense et de sécurité (FDS) gagneraient à redoubler d’ardeur. C’est à ce prix que l’on pourra sauver de nombreuses vies en péril aussi bien à l’Est qu’ailleurs.

La Rédaction