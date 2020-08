Après le confinement, l’autorité avait autorisé la reprise du trafic intra et inter-urbain sous respect de certaines conditions, en l’occurrence le port du masque et la limitation du nombre de passagers par car. Et afin de veiller au respect strict de ces mesures, les Forces de défense et de sécurité (FDS) procédaient à des contrôles sur certains axes routiers. Mais ces derniers temps, le constat est tout autre. Aucune de ces mesures n’est respectée et les FDS aussi semblent présenter des signes de lassitude. Toute chose qui pourrait contribuer à la propagation du Covid-19 qui continue de faire toujours des ravages ; en témoigne le nombre de cas de contamination communautaire qui va crescendo.

Valérie YAMEOGO/ TIANHOUN