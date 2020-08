Certaines banques de la place qui, sans doute, se reconnaîtront dans cet écrit, n’ont visiblement pas de respect pour leurs clients. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, quand votre carte expire, c’est la croix et la bannière pour obtenir une nouvelle. Et même quand vous exprimez expressément le besoin de la renouveler, l’on vous répond que le processus de renouvellement est suspendu, sans autre forme d’explication. C’est à n’ y rien comprendre. Surtout quand on sait qu’ailleurs, le renouvellement d’une carte bancaire se fait de façon systématique de sorte que le client n’ait pas à languir.

Boundi OUOBA