Savez-vous qu’il y a des individus mal intentionnés qui ont installé sur leurs téléphones portables, un logiciel qui leur permet d’arnaquer d’honnêtes personnes ? Eh oui, la pratique existe. En effet, au moyen de ce logiciel, ils transforment leur voix en voix féminine et vous mettent en confiance sur une certaine durée et ce, sans même que vous n’ayez l’occasion de vous rencontrer. Et un beau jour, il (déguisé en elle) vous dira qu’elle a perdu un proche et vous sollicitera une aide financière pour pouvoir effectuer le déplacement. Dès que, par pitié, vous cédez en lui transférant de l’argent, le numéro se coupe aussitôt et ce , pour toujours. Voyez-vous ? Les malfrats ont plus d’un tour dans leur sac. A chacun de nous de se montrer prudent en n’accédant pas à toute requête. Surtout quand elle émane des gens que l’on ne connaît même pas. Les forces de sécurité sont interpellées.

La Rédaction