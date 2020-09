Depuis quelque temps, l’on assiste à des investitures tous azimuts de candidats à la présidentielle de novembre prochain. Et le plus souvent, bien des partis, à l’occasion, invitent la presse, pour la visibilité de leurs activités. Cela n’a rien de mauvais. Sauf que certains d’entre eux se singularisent à la fois par leur mauvaise organisation et leur attachement aux retards, faisant parfois poireauter pendant longtemps les journalistes. Toute chose qui est à déplorer. Car, quand on aspire à présider aux destinées d’une nation, on doit se montrer très sérieux.

Boureima KINDO