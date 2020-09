En dépit de l’insécurité que connaît notre pays depuis quelques années, certaines compagnies de transport continuent de prendre des risques énormes. En effet, non seulement elles ne procèdent pas à un contrôle systématique des passagers avant leur entrée dans le car. Mais aussi, elles se permettent de transporter les bagages de ces derniers sans prendre le soin de les immatriculer ou de les enregistrer. Tant et si bien qu’avec les contrôles qu’effectuent les Forces de défense et de sécurité (FDS) sur les axes routiers, on découvre des produits dangereux dont on ignore les propriétaires. C’est le cas, par exemple, de ces explosifs qui ont été retrouvés à bord d’un car en partance pour Fada et dont les propriétaires, jusque-là, restent introuvables. Voyez-vous ? Travaillons à faciliter la tâche à nos FDS dans le combat sans repit qu’elles mènent contre l’ennemi.

