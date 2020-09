La plupart des barrages de Ouagadougou sont devenus des poubelles à ciel ouvert puisqu’on y déverse au quotidien des ordures et autres déchets de tout genre. Les populations riveraines qui se livrent à ce genre de comportements répréhensibles, oublient volontiers que ce sont les eaux de ces barrages qui sont traitées et reconditionnées pour notre propre consommation. Voyez-vous ? Nous nous faisons parfois du tort sans le savoir et les conséquences nous reviennent à la figure, tel un boomerang. Chacun de nous est donc interpellé.

Boundi OUOBA