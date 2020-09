Le vol des téléphones portables à l’intérieur des véhicules, est un phénomène qui a la peau dure. Quelle que soit votre prudence, les petits voleurs s’arrangent toujours pour vous le piquer, surtout s’il s’agit d’un téléphone haut de gamme. Le plus souvent, leur astuce consiste à faire semblant de vous vendre du papier mouchoir ou de vous demander de l’argent. Et pendant que vous cherchez des jetons à leur offrir, d’autres profitent de votre inattention pour soutirer votre téléphone portable à l’intérieur du véhicule. Toutefois, il y a quelques mesures de prudence dont l’observation peut vous permettre d’échapper à ces larcins. La première mesure est de ne jamais laisser votre téléphone portable sur le siège de votre véhicule mais plutôt sous le siège. La seconde mesure consiste à fermer les vitres avant de descendre de la voiture. En observant ces mesures de prudence, le voleur ne peut pas soutirer aisément votre téléphone du véhicule, à moins d’en casser les vitres. Or, s’il opte pour cette solution, le choc fera du bruit qui alertera à coup sûr l’entourage. En tout cas, si vous tenez à ce que votre téléphone portable ait une longévité entre vos mains, vous n’avez pas d’autre choix que d’observer la prudence.

Françoise DEMBELE