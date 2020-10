Les candidats au concours direct des secrétaires de greffes session de 2020, ont vécu, le 3 octobre dernier, une journée dont ils se souviendront pendant longtemps. Et pour cause : convoqués à 6h30, dans les salles de composition, ils y resteront jusqu’à 15h, avant de s’entendre dire que des problèmes techniques ne leur permettront pas de composer. Rendez-vous leur a été donc fixé pour le lendemain dimanche avec changement de lieux de composition. Quand on sait que certains candidats sont venus des provinces et n’ont pas de parents à Ouagadougou, on ne peut que déplorer cette situation. Le cas de certains était d’autant plus triste que faute de moyens financiers et de logeur, ils ont dormi à la belle étoile. Ceux qui ont loué des cars dans le but de minimiser les dépenses, étaient contraints de payer deux jours de location au lieu d’une journée. Et les conséquences ne se sont pas limitées à ces infortunés. Car, les candidats qui devaient prendre part au concours direct des greffiers session de 2020, ont aussi été informés à la dernière minute que la date de leur composition a été repoussée au 11 octobre, contraignant ainsi ceux venus des provinces de rebrousser chemin. Au regard des désagréments que cette situation a créés aux candidats, il serait bon, à l’avenir, que ces concours du département de la Justice, soient décentralisés.

Seydou TRAORE