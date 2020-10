Depuis la reprise des cours au titre de l’année scolaire 2020-2021, le 1er octobre dernier, on constate une forte présence des agents de sécurité, notamment de la Police nationale, de la Police municipale et des VAD, au niveau des carrefours de la capitale. Toute chose qui contribue à mieux réguler la circulation et à renforcer la sécurité routière. C’est dire si cette action est à saluer. En tout cas, il faut encourager ces hommes et femmes qui veillent jour et nuit sur la sécurité des usagers de la route.

Colette DRABO