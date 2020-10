Le savez-vous ? Dans certaines alimentations de la place dont on tait volontairement les noms, se vendent des produits périmés. Toute chose qui paraît pour le moins étonnante quand on sait que bien des consommateurs prennent du plaisir à faire leurs achats dans des alimentations au motif qu’il y a plus de sécurité. Les faits prouvent le contraire. C’est le lieu non seulement d’interpeller les services de la métrologie, mais aussi d’appeler les consommateurs à plus de vigilance.

Boundi OUOBA