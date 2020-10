Dans certains établissements scolaires privés, il existe une cantine à laquelle certains parents abonnent leurs enfants, étant entendu qu’ils n’ont pas le temps de venir les chercher à midi et de les ramener le soir. Cela n’a rien de mauvais. Bien au contraire, la cantine scolaire permet de soulager les peines de bien des parents. Le hic, c’est que parfois, la qualité des repas servis laisse à désirer tant et si bien que les enfants s’en plaignent régulièrement. N’ y a-t-il pas lieu de travailler à améliorer les choses au grand bonheur des élèves et de leurs parents ? La question reste posée.

La Rédaction