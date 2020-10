Dans certains établissements scolaires privés, il existe ce qu’on appelle des « cours d’appui » pour les enfants dont les parents ont les moyens. Cela n’a rien de mauvais, sauf que certains établissements en ont fait une obligation pour tous les élèves. Tant et si bien qu’en plus des frais de scolarité qui ont d’ailleurs été revus à la hausse, ils exigent de chaque élève une certaine somme pour des « cours d’appui ». Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. On ne saurait faire des parents d’élèves une vache à lait.

La Rédaction