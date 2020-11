La campagne pour les élections couplées du 22 novembre, bat son plein actuellement au Burkina Faso, pays des Hommes intègres. Tant et si bien que partout, dans la ville de Ouagadougou, on voit placardées des affiches à l’effigie des candidats en lice. C’est le lieu pour nous d’en appeler à la responsabilité des leaders politiques qui doivent mettre un point d’honneur à éduquer leurs militants au fair-play et ce, en vue d’une campagne apaisée. Cela dit, il faut éviter de lacérer les affiches des autres candidats.

Issa SIGUIRE