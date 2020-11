Une alimentation a été braquée le week-end écoulée à Wayalghin, un quartier de Ouagadougou, aux environs de 19h. Les assaillants, dit-on, sont arrivés à deux à moto. Ce braquage est loin d’être le premier du genre dans la capitale burkinabè et n’en sera peut-être pas le dernier. Surtout en cette période de fin d’année où de malhonnêtes individus usent de tous les moyens pour se faire des sous. C’est le lieu donc d’appeler les uns et les autres à la prudence. C’est le lieu aussi d’appeler les Forces de défense et de sécurité (FDS) à plus de vigilance.

Issa SIGUIRE