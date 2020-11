Un camion transportant des fûts pleins d’essence a pris feu, le 14 novembre dernier, à Sapaga, du nom de cette bourgade située à 7 km de Koupèla, sur la Nationale 4. Heureusement, pour ainsi dire, que cet incendie est intervenu hors agglomération où les dégâts ont pu être vite circonscrits par les soldats du feu. Car, ç’aurait été en pleine ville que les conséquences auraient été plus désastreuses. C’est le lieu donc d’appeler les services de contrôle à plus de vigilance. Il faut sévir en cas de non-respect des dispositions et mesures réglementaires en matière de transport de produits dangereux.

Boureima KINDO