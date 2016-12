Il n’y a rien de plus désolant que d’assister à la dégradation trop rapide de nos voies bitumées, pourtant réalisées à coups de milliards de F CFA. En effet, à peine la nouvelle route est-elle ouverte à la circulation, que le goudron cède trop rapidement. Par endroits, il s’affaisse littéralement, comme si des études préalables n’avaient pas été faites sur le sol, la qualité du revêtement et surtout sur le niveau de fréquentation des voies. On a même vu à Ouagadougou des voies se dégrader à peine réceptionnées. Il faut y remédier afin de ne pas donner l’impression que toute la chaîne est défaillante.

Dabadi ZOUMBARA