A Ouagadougou, il y a des vendeurs de poulets bicyclettes et poissons braisés qui sont si avides d’argent qu’ils n’hésitent pas à vendre de la viande avariée aux clients. Certes, certains ont vite fait d’accuser la SONABEL d’être en partie responsable de cette situation, à cause des délestages qui ne facilitent pas la conservation au frais du poisson et autres gallinacées. Mais il s’agit là d’une excuse trop facile. Il serait bien que les vendeurs qui s’adonnent à cette pratique, se ressaisissent. Car, il y va non seulement de leur intérêt mais aussi et surtout de la santé des consommateurs.

Dabadi ZOUMBARA