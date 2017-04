Se trouver une maison à louer à Ouagadougou est devenu un casse-tête chinois. Pourcentage des démarcheurs, caution de 2, 3, voire 4 mois ; telles sont, entre autres, les conditions à remplir pour obtenir une maison. Et si on y parvient, on est encore loin d’être à l’abri des surprises désagréables. En effet, certains bailleurs, sans apporter la moindre réparation à leurs maisons mises en location, augmentent le loyer. Et lorsque les locataires se plaignent, ils leur font savoir qu’ils ont le choix de rester ou de partir. Mais, dans quel pays sommes-nous ? Le gouvernement a promis de mettre de l’ordre dans le secteur et il est temps qu’il le fasse, afin de mettre un terme au diktat des bailleurs.

Dabadi ZOUMBARA