Dans un monde de faux et de falsification généralisés, il faut faire attention dans les actes. Toutefois, bien de responsables administratifs et de simples citoyens semblent toujours imprudents. C'est ce que l'on ne peut s'empêcher de dire, en voyant toujours dans les journaux, des signatures au bas de communiqués et d'annonces. C'est s'exposer aux imitateurs de signatures et de cachets, qui n'auront plus à se donner de la peine pour rechercher la signature, le cachet de tel directeur de société, de tel responsable de parti politique ou d'association. On comprend peut-être le souci de ceux qui apposent leur signature, d'authentifier les documents à publier qu'ils envoient aux journaux. Mais attention tout de même à ne pas s'exposer.

Collette DRABO