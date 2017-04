Bien manger, mieux vivre. C'était le slogan d'une émission gastronomique télévisée, qui prenait parfaitement en compte les préoccupations des nutritionnistes. Le bien-être des populations passe également par le contenu de leur assiette. Ce qu'elles mangent est-il sain ? Et qui doit s'assurer que tout ce qui est vendu sur la place publique, ne menace pas la santé des gens ? Personne. Prenons le cas des fruits et légumes produits à Ouaga, le long des grands canaux conduisant au barrage. Qui peut certifier que ces fruits et légumes sont sans danger, quand on connaît la nature des eaux usées avec lesquelles on les arrose? Aussi, au marché, on ne sait pas si les tomates et autres salades viennent des jardins du barrage ou pas. Prudence alors.

Boundi OUOBA