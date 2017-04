Les urgences fonctionnent-elles à plein régime dans les centres de santé publics et privés, les jours de fête ? Apparemment non ! Car selon certains témoignages, les hôpitaux sont débordés ces jours-là, probablement à cause de l'insuffisance du personnel soignant. A cela s’ajoute le fait que certaines structures de santé comme les laboratoires d'analyses médicales sont fermées les week-end de fête. Or, on ne choisit pas de tomber malade les jours où les autres ont la tête à la fête. Alors, les responsables des structures de santé publiques et privées sont interpellés.

Valérie TIANHOUN