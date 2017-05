Le phénomène n’est pas nouveau mais il convient d’y revenir et d’insister. Il s’agit de ceux qui font le sport dans les rues de Ouagadougou. L’intention est certes bonne mais le résultat peut être catastrophique. Les Ouagalais n’hésitent plus à prendre le risque de courir au centre-ville. Pire, ils le font à une heure où les camions commencent à circuler parfois à vive allure. Dans un tel contexte et en cas d’accident, soit ils en sont l’objet, soit ils sont même des victimes collatérales. De tels risques sont franchement inutiles. Il faut trouver des lieux plus adaptés et éviter de transformer les avenues déjà encombrées et polluées en plateaux de sport. On gagnerait plus à préserver non seulement nos vies mais aussi notre santé.

Françoise DEMBELE