Afin de débarrasser nos routes des épaves suite à des accidents de la circulation, la mairie de Ouagadougou s’est dotée d’une grue. Ce qui est une très bonne chose en soi. Seulement voilà ! Le constat est qu’après certains accidents, on voit des véhicules qui jonchent les rues et boulevards pendant plusieurs jours. Conséquences, cela crée des embouteillages monstres qui, à leur tour, provoquent d’autres accidents. C’est le lieu donc de demander aux autorités communales de se montrer plus réactives.

Boundi OUOBA