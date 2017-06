A Ouagadougou, c’est la course contre la montre quand l’orage s’annonce. En effet, cyclistes, automobilistes et piétons, tous autant qu’ils sont, se pressent pour rejoindre leurs domiciles respectifs. Si fait que finalement, on assiste souvent à de graves accidents de la circulation. C’est le lieu donc d’en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Car, la pluie, ce n’est pas du feu. Et mieux vaut aller doucement pour arriver sereinement à destination que de se presser sans jamais arriver. A bon entendeur !

Boundi OUOBA