Organiser un mariage à Ouagadougou, n’est plus à la portée de tout le monde. Non pas parce que les mariés ne s’y préparent pas, mais parce que le jour du mariage, en plus des proches venus du village qu’il faut loger et nourrir, il faut penser à gérer les invités non invités. Et ils sont encore plus nombreux que les invités ! Pire, ce sont eux qui consomment sans modération, s’offrant même le luxe de faire dans le gaspillage. Avec la vie chère, cela devient encore plus compliqué pour les mariés qui doivent tout supporter. Dire que tout cela se passe au pays des Hommes intègres ! On ne peut que donner raison à ces couples qui s’éloignent de plus en plus de la capitale pour faire leur mariage incognito.

Boundi OUOBA