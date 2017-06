Dans quelques jours seulement, seront proclamés les résultats des examens du BEPC et du CEP. Comme d’habitude, les candidats admis ne se feront pas prier pour manifester leur joie. Ce qui est tout à fait normal. Car, une réussite, ça se fête. Seulement, certains d’entre eux font parfois dans l’excès, allant jusqu’à faire des folies sur la voie publique. C’est le lieu donc d’en appeler à la prudence et surtout à la pondération, quand on sait qu’en la matière, le succès peut vite se transformer en malheur.

Boundi OUOBA