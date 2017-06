L’automédication, parlons-en ! La pratique prend de plus en plus de l’ampleur au Burkina Faso, pays des Hommes intègres, surtout en saison des pluies où de nombreuses pathologies refont surface. En effet, pour un mal de tête ou une bouffée de fièvre, on conclut à un palu ou une typhoïde et paf, on commence à avaler tel ou tel produit, sans aucun conseil médical. Or, en le faisant, on complique davantage notre mal pour ne pas dire que l’on s’expose à d’autres maladies. Alors, prudence !

Boundi OUOBA