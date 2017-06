C’est la période des grandes vacances. Et nombreux sont les élèves qui s’adonnent au petit commerce, histoire de se faire quelques sous avant la rentrée des classes. Ce qui constitue en soi une très bonne chose. Seulement, on rencontre certains d’entre eux tard dans la nuit, traînant dans la rue. Toute chose qui les expose à d’énormes risques d’insécurité dans une ville comme Ouagadougou où le banditisme et la criminalité prennent de l’ampleur. Donc, chers parents, soyez regardants !

Boundi OUOBA