« France-aurevoir », c’est le terme pour le moins édulcoré utilisé généralement pour désigner les rebus que l’Europe déverse sur le continent africain. Et Dieu seul sait si les gens en raffolent. Or, nombreux sont ces déchets électriques et électroniques qui, au-delà des problèmes environnementaux qu’ils causent, nuisent à la santé humaine et animale. Alors, vigilance ! Car, comme on le dit, il ne faut pas prendre son argent pour acheter des maladies. A bon entendeur !

Boundi OUOBA