Le phénomène n’est pas nouveau. Il date de très longtemps. Il s’agit de ces escrocs qui arpentent les artères et couloirs des hôpitaux et autres établissements sanitaires, carnet de santé ou ordonnances médicales en main. Quand ils vous accostent, ils vous supplient de leur venir financièrement en aide pour qu’ils puissent acheter leurs produits. Mais si par curiosité, vous jetez un coup d’œil sur l’ordonnance en question, vous vous rendrez compte qu’elle est ancienne, datant parfois d’un an voire plus. C’est la preuve que pour certaines personnes, tous les moyens sont bons pour se faire des sous ; le reste, on s’en fout ! Mais ils oublient qu’en le faisant, ils gâtent « les affaires » de ceux-là qui sont réellement dans l’extrême nécessité.

Boundi OUOBA