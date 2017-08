Autant le dire ! L’accueil dans certaines chancelleries, notamment occidentales, laisse à désirer. En effet, quand vous y allez pour un visa ou pour tout autre document, c’est à peine si l’on ne vous traite pas comme un truand. Car, non seulement on répond avec peine à vos questions, mais aussi vous sentez du mépris de la part de votre vis-à-vis. Franchement, ce n’est pas élégant comme comportement, de la part de gens qui travaillent dans une enceinte diplomatique et qui savent mieux que quiconque que le bon accueil rassure et met en confiance l’usager.

Boundi OUOBA