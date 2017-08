Un camion a écrasé des cyclistes par-ci ; un autre a écrasé un piéton par-là. C’est le triste spectacle auquel on assiste ces derniers temps à Ouagadougou. En effet, tout se passe comme si les chauffeurs routiers s’étaient engagés dans une drôle de compétition d’où sortira vainqueur celui-là qui aura fauché mortellement le plus grand nombre de personnes. Oh, bonnes gens, où allons-nous avec une telle forme de sauvagerie sur fond d’incivisme au point que chaque jour qui passe, de nombreuses familles sont injustement endeuillées ? A vrai dire, une introspection s’impose.

Boundi OUOBA