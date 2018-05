Il y a un constat qui se dégage dans la plupart des cafés et kiosques de la place. Non seulement le service y laisse à désirer, mais aussi les verres et assiettes qui sont utilisés pour servir les clients, sont généralement très mal lavés, surtout quand il y a une petite affluence. Voyez-vous ? Ce n’est pas normal d’exposer ainsi la vie des clients. C’est le lieu d’en appeler à la responsabilité des services d’hygiène. Il faudra, s’il y a lieu, procéder à la fermeture de ces cafés et kiosques qui ne respectent pas les règles minimales d’hygiène.

Valérie TIANHOUN