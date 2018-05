Très souvent, on voit des gens faire des retraits de grosses sommes d’argent en banque. Au vu et au su des autres clients, on leur remet plusieurs millions de F CFA, par-dessus la grille qui sert de protection. Pourtant, nous vivons dans un contexte d’insécurité et nul ne peut garantir que tous ceux qui vont en banque sont des clients de bonne moralité. Pour ce genre d’opérations, les institutions financières devraient faire preuve de prudence en recevant lesdits clients discrètement, dans un bureau, ou en tout cas loin des regards indiscrets.

Mamoudou TRAORE

(Correspondant)